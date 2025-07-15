Президент США Дональд Трамп не предложил ничего нового в своём вчерашнем заявлении по ситуации на Украине. Более того, он примкнул к агрессии Киева и НАТО против России, заявил в разговоре с Life.ru сенатор, член Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Трамп призвал Зеленского давить на Москву. Какими силами, интересно? Вчера явно был не день Трампа: очень он много лишнего наговорил. Я послушал вчера внимательно, что он говорил о сделке, потом выступал. Честно говоря, удивляет этот политик, которого полгода мы воспринимали как очень серьёзного, а вчера он взял и сдулся, по сути, поскольку ничего нового не предложил и скользил в лагере агрессора», — отметил сенатор.

Джабаров усомнился в способностях Зеленского «надавить» на Россию. Киевский режим может лишь запустить беспилотник для убийств невинных детей.