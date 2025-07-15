«Взял и сдулся»: В Совфеде удивились переходу Трампа в лагерь агрессора после призыва бить по Москве
Джабаров: Трамп наговорил много лишнего в своём заявлении об Украине
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Президент США Дональд Трамп не предложил ничего нового в своём вчерашнем заявлении по ситуации на Украине. Более того, он примкнул к агрессии Киева и НАТО против России, заявил в разговоре с Life.ru сенатор, член Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Трамп призвал Зеленского давить на Москву. Какими силами, интересно? Вчера явно был не день Трампа: очень он много лишнего наговорил. Я послушал вчера внимательно, что он говорил о сделке, потом выступал. Честно говоря, удивляет этот политик, которого полгода мы воспринимали как очень серьёзного, а вчера он взял и сдулся, по сути, поскольку ничего нового не предложил и скользил в лагере агрессора», — отметил сенатор.
Джабаров усомнился в способностях Зеленского «надавить» на Россию. Киевский режим может лишь запустить беспилотник для убийств невинных детей.
«Вот это может Зеленский делать. Зеленский на поле боя уже всего себя показал. И вся его армия», — заключил собеседник Life.ru.
Напомним, ранее СМИ узнали, что президент США призвал Зеленского усилить давление на Москву и Петербург. Речь идёт об ударах по этим городам. В ответ главарь киевского режима запросил поставки дальнобойного оружия. Также в своём вчерашнем заявлении республиканец угрожал введением пошлин против России, если она не решит конфликт с Украиной за 50 дней, и пообещал поставить Киеву дополнительные системы ПВО. Дмитрий Медведев назвал эти требования «формальным ультиматумом», который Россия попросту проигнорировала. В Кремле заявили, что Киев воспринимает заявление главы Белого дома как сигнал к войне, а не к миру.