Призыв Трампа бить по Москве назвали «принуждением России к миру»
FT: Трамп призывал Зеленского атаковать Москву для принуждения к миру
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Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с Владимиром Зеленским предлагал наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы усилить давление на Россию. Об этом пишет издание Financial Times.
Издание ссылается на осведомлённые источники, которые передали слова Трампа: он якобы спрашивал, способна ли Украина атаковать эти города. По информации собеседников газеты, такой подход он считал частью стратегии, призванной заставить российское население «ощутить последствия конфликта» и тем самым подтолкнуть власти к переговорам.
Вчера президент США выдвинул России 50-дневный ультиматум для заключения мирного соглашения. В случае отказа Вашингтон пригрозил ввести пошлины в 100% на импорт российских товаров, а также вторичные санкции против стран, закупающих российские энергоносители. В России ультиматума Трампа не испугались.