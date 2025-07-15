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15 июля, 12:10

Призыв Трампа бить по Москве назвали «принуждением России к миру»

FT: Трамп призывал Зеленского атаковать Москву для принуждения к миру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с Владимиром Зеленским предлагал наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы усилить давление на Россию. Об этом пишет издание Financial Times.

Издание ссылается на осведомлённые источники, которые передали слова Трампа: он якобы спрашивал, способна ли Украина атаковать эти города. По информации собеседников газеты, такой подход он считал частью стратегии, призванной заставить российское население «ощутить последствия конфликта» и тем самым подтолкнуть власти к переговорам.

СМИ узнали о приказе Трампа Зеленскому усилить давление на Москву и Петербург
СМИ узнали о приказе Трампа Зеленскому усилить давление на Москву и Петербург

Вчера президент США выдвинул России 50-дневный ультиматум для заключения мирного соглашения. В случае отказа Вашингтон пригрозил ввести пошлины в 100% на импорт российских товаров, а также вторичные санкции против стран, закупающих российские энергоносители. В России ультиматума Трампа не испугались.

Никита Никонов
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