Призыв Трампа бить по Москве назвали «принуждением России к миру»

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с Владимиром Зеленским предлагал наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы усилить давление на Россию. Об этом пишет издание Financial Times.

Издание ссылается на осведомлённые источники, которые передали слова Трампа: он якобы спрашивал, способна ли Украина атаковать эти города. По информации собеседников газеты, такой подход он считал частью стратегии, призванной заставить российское население «ощутить последствия конфликта» и тем самым подтолкнуть власти к переговорам.