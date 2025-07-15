MWM: США потребуется много времени для поставок новых систем ПВО Patriot Украине

Как поясняет издание, проблема с запасами этого вооружения усугубилась после удара иранского Корпуса стражей исламской революции по авиабазе США в Катаре. Автор уверен, что нехватка приведёт к тому, что в обозримом будущем поставок не будет. При этом американский президент Дональд Трамп говорил, что Киев также получит и другое — «очень современное» — оружие.