ЕС пригрозил ответными мерами США в случае провала торговых переговоров
Фон дер Ляйен: ЕС готов ввести контрмеры против США из-за пошлин Трампа
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Евросоюз готов ввести ответные меры в отношении США, если переговоры по торговому соглашению провалятся. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Поводом стало объявление экс-президента Дональда Трампа о введении с 1 августа 30-процентной пошлины на весь европейский импорт.
«Мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер, если это потребуется», — говорится в официальном заявлении фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что Еврокомиссия по-прежнему рассчитывает на диалог с Вашингтоном и намерена достичь компромисса до 1 августа — даты вступления новых тарифов в силу.
Напомним, с 1 августа США обложат товары из Евросоюза дополнительными 30-процентными пошлинами. Об этом стало известно из письма президента США Дональда Трампа. Он также предупредил, что если Евросоюз ответит зеркальными мерами и повысит тарифы на американскую продукцию, то США увеличат свои пошлины на ту же сумму.