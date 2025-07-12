ЕС пригрозил ответными мерами США в случае провала торговых переговоров

Евросоюз готов ввести ответные меры в отношении США, если переговоры по торговому соглашению провалятся. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Поводом стало объявление экс-президента Дональда Трампа о введении с 1 августа 30-процентной пошлины на весь европейский импорт.

«Мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер, если это потребуется», — говорится в официальном заявлении фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия по-прежнему рассчитывает на диалог с Вашингтоном и намерена достичь компромисса до 1 августа — даты вступления новых тарифов в силу.