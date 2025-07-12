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12 июля, 14:15

Трамп вводит пошлины в 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

С 1 августа США обложат товары из Евросоюза дополнительными 30-процентными пошлинами. Об этом говорится в письме президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Начиная с 1 августа мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30 процентов с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин», — написал глава Белого дома в письме, которое было опубликовано на его странице в соцсети Truth Social.

Трамп также предупредил, что если Евросоюз ответит зеркальными мерами и повысит тарифы на американскую продукцию, то США увеличат свои пошлины на ту же сумму. Он отметил, что несмотря на текущие усилия по контролю границы, страна “делает недостаточно”, и потому с августа также попадёт под новые торговые ограничения.

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Ранее сообщалось, что Трамп может ввести «глобальное нефтяное эмбарго» против России. Администрация президента рассматривает идею масштабных санкций, призванных нанести удар по российской экспортной выручке и оказать давление на Москву в контексте конфликта на Украине.

Милена Скрипальщикова
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