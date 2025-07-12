Трамп вводит пошлины в 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа
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С 1 августа США обложат товары из Евросоюза дополнительными 30-процентными пошлинами. Об этом говорится в письме президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
«Начиная с 1 августа мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30 процентов с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин», — написал глава Белого дома в письме, которое было опубликовано на его странице в соцсети Truth Social.
Трамп также предупредил, что если Евросоюз ответит зеркальными мерами и повысит тарифы на американскую продукцию, то США увеличат свои пошлины на ту же сумму. Он отметил, что несмотря на текущие усилия по контролю границы, страна “делает недостаточно”, и потому с августа также попадёт под новые торговые ограничения.
Ранее сообщалось, что Трамп может ввести «глобальное нефтяное эмбарго» против России. Администрация президента рассматривает идею масштабных санкций, призванных нанести удар по российской экспортной выручке и оказать давление на Москву в контексте конфликта на Украине.