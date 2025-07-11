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11 июля, 17:29

В Бразилии сожгли чучело Трампа в знак протеста против его новых 50% пошлин

Metropoles: В Бразилии на митинге против торговых пошлин сожгли чучело Трампа

В бразильском Сан-Пауло обозлились на президента США Дональда Трампа из-за введения 50-процентных пошлин. Местные жители сделали из картона макет американского лидера и демонстративно сожгли его. В основном в митинге участвовали общественные организации, профсоюзы и парламентарии из левых партий, сообщает газета Metropoles.

В Бразилии сжигают чучело Трампа и флаг США. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kichu_legacy

«На мероприятии возобладала критика пошлин на продукты бразильского экспорта, объявленных Трампом в ответ на судебный процесс в отношении экс-президента Жаира Болсонару, обвиняемого в Верховном федеральном суде в попытке совершения госереворота», — указано в статье.

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Напомним, что ранее Трамп объявил о пошлине в 50% на все товары из Бразилии. Нововведения начнут действовать с 1 августа. Бразильский лидер Лула да Силва пригрозил Штатам соразмерными ответными мерами. Кроме того, он опроверг утверждения о наличии торгового дефицита у США с Бразилией.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ andrepenner

Полина Никифорова
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