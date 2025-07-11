В Бразилии сожгли чучело Трампа в знак протеста против его новых 50% пошлин

В бразильском Сан-Пауло обозлились на президента США Дональда Трампа из-за введения 50-процентных пошлин. Местные жители сделали из картона макет американского лидера и демонстративно сожгли его. В основном в митинге участвовали общественные организации, профсоюзы и парламентарии из левых партий, сообщает газета Metropoles.