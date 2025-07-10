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9 июля, 22:00

Трамп объявил о пошлине в 50% на все товары из Бразилии

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о радикальном ужесточении торговой политики, вводя с 1 августа 2025 года дополнительную 50-процентную пошлину на все товары из Бразилии. Соответствующее заявление было опубликовано Трампом на его платформе Truth Social.

Республиканец подчеркнул, что новые тарифы будут применяться поверх существующих секторальных пошлин.

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Параллельно Вашингтон расширяет протекционистские меры, вводя новые таможенные тарифы для 14 стран, включая торговых партнёров из Азии (Японию, Южную Корею, Таиланд, Малайзию, Индонезию), Африки (ЮАР, Тунис) и Европы (Сербию, Боснию и Герцеговину).

Артём Гапоненко
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