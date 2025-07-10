Трамп объявил о пошлине в 50% на все товары из Бразилии
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Администрация президента США Дональда Трампа объявила о радикальном ужесточении торговой политики, вводя с 1 августа 2025 года дополнительную 50-процентную пошлину на все товары из Бразилии. Соответствующее заявление было опубликовано Трампом на его платформе Truth Social.
Республиканец подчеркнул, что новые тарифы будут применяться поверх существующих секторальных пошлин.
Параллельно Вашингтон расширяет протекционистские меры, вводя новые таможенные тарифы для 14 стран, включая торговых партнёров из Азии (Японию, Южную Корею, Таиланд, Малайзию, Индонезию), Африки (ЮАР, Тунис) и Европы (Сербию, Боснию и Герцеговину).