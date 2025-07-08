Трамп анонсировал импортные пошлины в размере 10% против членов БРИКС
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Президент США Дональд Трамп предложил ввести 10-процентные импортные пошлины на товары из стран БРИКС. Об этом он заявил в ходе выступления, обвинив альянс в попытках подорвать экономику США.
«Итак, все, кто находится в БРИКС, получат счёт в размере 10%. Да, довольно скоро. Если они являются членами БРИКС, им придётся платить 10-процентный тариф. Только за это. И они вообще не будут членами БРИКС», — заявил Трамп.
По его словам, такая мера направлена против стран, которые, по его мнению, стремятся ослабить доллар как мировую резервную валюту. В список потенциальных объектов новых пошлин входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка, а также новые члены альянса — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Также с 1 августа Вашингтон планирует ввести новые таможенные тарифы в отношении импорта из 14 стран. С 1 августа вступят в силу новые ввозные пошлины, затрагивающие импорт из ряда стран. В списке: Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Индонезия, ЮАР, Камбоджа, Бангладеш, Казахстан, Тунис, Сербия, Лаос, Мьянма, Босния и Герцеговина. Важно подчеркнуть, что из всех перечисленных государств, ключевыми поставщиками для американского рынка являются только первые четыре.