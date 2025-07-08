Трамп анонсировал импортные пошлины в размере 10% против членов БРИКС

Президент США Дональд Трамп предложил ввести 10-процентные импортные пошлины на товары из стран БРИКС. Об этом он заявил в ходе выступления, обвинив альянс в попытках подорвать экономику США.

«Итак, все, кто находится в БРИКС, получат счёт в размере 10%. Да, довольно скоро. Если они являются членами БРИКС, им придётся платить 10-процентный тариф. Только за это. И они вообще не будут членами БРИКС», — заявил Трамп.

По его словам, такая мера направлена против стран, которые, по его мнению, стремятся ослабить доллар как мировую резервную валюту. В список потенциальных объектов новых пошлин входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка, а также новые члены альянса — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.