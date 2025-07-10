От полупроводников до гиперзвука: Трамп ввёл новые пошлины на медь

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести 50-процентную пошлину на импорт меди, которая вступит в силу с 1 августа. По его словам, это решение он принял после получения «серьёзной оценки национальной безопасности».

В сообщении в социальной сети Truth Social американский лидер подчеркнул, что медь – это второй по распространённости материал для Пентагона. Она также является критически важным материалом для множества стратегических отраслей и продуктов, включая производство полупроводников, самолётов, кораблей, боеприпасов, литий-ионных аккумуляторов, а также систем радаров, противоракетной обороны и гиперзвукового оружия.