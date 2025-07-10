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10 июля, 03:18

От полупроводников до гиперзвука: Трамп ввёл новые пошлины на медь

Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на импорт меди в США с 1 августа

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести 50-процентную пошлину на импорт меди, которая вступит в силу с 1 августа. По его словам, это решение он принял после получения «серьёзной оценки национальной безопасности».

В сообщении в социальной сети Truth Social американский лидер подчеркнул, что медь – это второй по распространённости материал для Пентагона. Она также является критически важным материалом для множества стратегических отраслей и продуктов, включая производство полупроводников, самолётов, кораблей, боеприпасов, литий-ионных аккумуляторов, а также систем радаров, противоракетной обороны и гиперзвукового оружия.

«Почему наши глупые «лидеры» разорили эту важную отрасль? Этот тариф отменит бездумное поведение администрации Байдена. Америка снова будет строить доминирующую медную индустрию. Ведь это, в конце концов, наша золота эра!» – написал Трамп.

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Ранее Трамп объявил о введении 50-процентной пошлины на все товары из Бразилии. Бразильский лидер Лула да Силва пригрозил Штатам соразмерными ответными мерами.

Юния Ларсон
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