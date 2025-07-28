«‎Размазал Европу»: Медведев восхитился Трампом и призвал «вздёрнуть бешеную бабку Урсулу»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп полностью «размазал Европу», заставив её пойти на абсолютно невыгодную торговую сделку. Об этом российский политик подробно рассказал в телеграм-канале.

«Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жёстко продавливает экономические интересы своей страны», — говорится в тексте.

Медведев подчеркнул, что «сделка» с Евросоюзом унизительна для европейцев, так как выгоду от неё получит только Вашингтон. Политик напомнил, что пошлины для американских товаров будут обнулены, европейский рынок лишится всякой защиты. По условиям соглашения, ЕС будет вынужден закупать очень дорогие энергоносители у США, а это ударит по европейской промышленности, обанкротятся многие предприятия. И, как итог, все инвестиции утекут к американцам, добавил Медведев.

«Сделка» носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьёт по благосостоянию собственных граждан», — заключил Медведев.

По его словам, простым европейцам можно только посочувствовать и посоветовать «брать штурмом Брюссель, чтобы вздёрнуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу» фон дер Ляйен — председателя Еврокомиссии