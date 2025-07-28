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Регион
27 июля, 23:28

Марин Ле Пен: Сделка ЕС и США — это фиаско и полная капитуляция Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov

Торговую сделку между Евросоюзом (ЕС) и США можно считать фиаско с точки зрения политики, экономики и морали, а также полной капитуляцией Франции. С таким заявлением выступила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Торговое соглашение, заключённое Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, — это политическое, экономическое и моральное фиаско», — написала она в соцсети X.

Ле Пен отметила, что условия, которые ЕС получил, хуже, чем у Великобритании. Она считает это политическим провалом. Политик пояснила, что ЕК согласилась на невыгодные условия, которые Франция никогда не приняла бы. По словам Ле Пен, Парижу ежегодно придётся импортировать сотни миллиардов евро газа и оружия из Соединённых Штатов.

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«Это полная капитуляция французской промышленности, нашего энергетического и военного суверенитета», — добавила она.

Напомним, в рамках этой сделки Евросоюз откажется от части нефти и газа из России в пользу топлива из США. Взамен Трамп снизит пошлины с 30% до 15%, о чём сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Лия Мурадьян
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