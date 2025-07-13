Глава РФПИ Дмитриев: Бюрократия Евросоюза подрывает его конкурентоспособность
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что бюрократические процессы в Евросоюзе негативно влияют на его конкурентоспособность на мировой арене. Заявление прозвучало на фоне введения США пошлин в размере 30% на товары из стран ЕС.
Дмитриев прокомментировал публикацию министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который раскритиковал Еврокомиссию и её главу Урсулу фон дер Ляйен за неспособность заключить выгодную сделку с США по пошлинам.
«Бюрократия ЕС прекрасно справляется с уничтожением глобальной конкурентоспособности ЕС», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Ранее сообщалось, что с 1 августа Соединённые Штаты планируют ввести 30-процентные пошлины на товары, импортируемые из Евросоюза. Об этом говорилось в письме президента США Дональда Трампа, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Хозяин Белого дома также предупредил о возможности увеличения пошлин в случае ответных мер со стороны Евросоюза.