Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 21:01

Глава РФПИ Дмитриев: Бюрократия Евросоюза подрывает его конкурентоспособность

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что бюрократические процессы в Евросоюзе негативно влияют на его конкурентоспособность на мировой арене. Заявление прозвучало на фоне введения США пошлин в размере 30% на товары из стран ЕС.

Дмитриев прокомментировал публикацию министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который раскритиковал Еврокомиссию и её главу Урсулу фон дер Ляйен за неспособность заключить выгодную сделку с США по пошлинам.

«Бюрократия ЕС прекрасно справляется с уничтожением глобальной конкурентоспособности ЕС», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

ЕС пригрозил ответными мерами США в случае провала торговых переговоров
ЕС пригрозил ответными мерами США в случае провала торговых переговоров

Ранее сообщалось, что с 1 августа Соединённые Штаты планируют ввести 30-процентные пошлины на товары, импортируемые из Евросоюза. Об этом говорилось в письме президента США Дональда Трампа, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Хозяин Белого дома также предупредил о возможности увеличения пошлин в случае ответных мер со стороны Евросоюза.

Антон Голыбин
  • Новости
  • ЕС
  • США
  • Кирилл Дмитриев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar