В Европе напуганы грядущим уроном от блестящей ловушки Трампа для фон дер Ляйен

Европейская экономика окажется на грани упадка, когда будет реализована торговая сделка с США, согласно которой американский президент Дональд Трамп снизил пошлины для ЕС с 30% до 15% взамен на обязательство закупать нефть и газ у Штатов вместо России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на опрошенных экономистов и политологов.