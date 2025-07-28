В Европе напуганы грядущим уроном от блестящей ловушки Трампа для фон дер Ляйен
NYT: Германия понесёт наибольшие потери из-за повышения пошлин Трампом
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Европейская экономика окажется на грани упадка, когда будет реализована торговая сделка с США, согласно которой американский президент Дональд Трамп снизил пошлины для ЕС с 30% до 15% взамен на обязательство закупать нефть и газ у Штатов вместо России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на опрошенных экономистов и политологов.
Издание ссылается на прогнозы Кильского института мировой экономики, в которых для Европы рисуется далеко несветлое будущее. Больше вссех, как предполагается пострадает Германия, являющаяся крупным автомобильным экспортёром на мировом рынке. Немецкое производство может сократиться на 15% из-за кабальной сделки с Вашингтоном, уверяют аналитики. А в других странах ЕС падение экономики может достигнуть 11%.
Напомним, между США и Евросоюзом состоялась торговая сделка. В её рамках Европа откажется от части нефти и газа из России в пользу топлива из США. Взамен Трамп снизит пошлины с 30% до 15%, о чём сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев восхищён блестящим ходом Трампа, ведь такой кабальной сделкой президент США просто «размазал Европу», теперь европейские страны смогут закупать только очень дорогой американский газ.