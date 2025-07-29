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Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
29 июля, 05:23

«Не вам диктовать»: Медведев ответил «дедуле» из Штатов на требование по Украине

Медведев: Не Трампу и Грэму* определять, когда вести переговоры по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ни сенатор Линдси Грэм*, ни президент США Дональд Трамп не вправе определять время для переговоров по украинскому конфликту. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Не вам и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров». Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!», — написал Медведев в Х.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что больше не заинтересован в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Правда затем глава Штатов намекнул, что хотел бы заключить с Москвой выгодные торговые соглашения, если конфликт будет завершён.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Мария Любицкая
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