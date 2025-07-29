«Не вам диктовать»: Медведев ответил «дедуле» из Штатов на требование по Украине

Ни сенатор Линдси Грэм*, ни президент США Дональд Трамп не вправе определять время для переговоров по украинскому конфликту. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Не вам и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров». Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!», — написал Медведев в Х.