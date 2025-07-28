«Не ходи дорогой сонного Джо!»: Медведев ответил на ультиматум Трампа

Американскому президенту Дональду Трампу, который угрожает России и сокращает отмеренный им срок на урегулирование украинского конфликта, следует помнить, что любой ультиматум ведёт к войне. Об этом на личной странице в социальной сети X написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пояснив, что в случае главы США это будет война с собственной страной.

«Трамп играет с Россией в ультиматумы: то 50 дней, то 10. Впрочем, ему стоит не забыть две вещи. Во-первых, Россия не Израиль, и даже не Иран. Во-вторых, — каждый новый ультиматум [для Трампа] — это угроза и шаг к войне. Причём не между Россией и Украиной, а со своей собственной страной. Не иди дорогой сонного [46-го президента США] Джо [Байдена]!» — написал Медведев.