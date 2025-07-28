От любви до санкций 12 дней: Трамп признался, что любит Россию, и тут же начал угрожать
Трамп пригрозил РФ жёсткими вторичными санкциями, если Москва не заключит сделку
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Президент США Дональд Трамп сказал, что любит Россию и россиян, и не хотел бы вводить вторичные санкции из-за украинского конфликта. Однако он пойдёт на такой шаг, если не сможет достигнуть с Москвой договорённостей по урегулированию. Об этом американский лидер заявил журналистам во время встречи с британским премьером Киром Стармером в Шотландии.
Дональд Трамп о введении вторичных санкций против России. Видео © Белый дом
«Мы введём дополнительные санкции против России, если не заключим сделку. Мы могли бы заключить сделку. Я не знаю. <...> «Я не хочу делать этого в отношении России, я люблю россиян, они замечательные люди», — сказал он.
Напомним, сегодня американский президент объявил, что сокращает срок для достижения договорённостей с Россией по Украине. До этого он «давал время» Москве до конца августа (50 дней), а теперь сократил его до 10-12 дней.