Трамп утратил интерес к переговорам с Россией по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что утратил интерес к переговорам с Россией по Украине. В ответ на вопрос о возможной личной встрече с главой Российской Федерации Владимиром Путиным он отметил, что больше не хочет участвовать в обсуждениях, которые не приводят к результатам.

«Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры, — а потом на следующую ночь умирают люди», — сказал Трамп журналистам в ходе визита в Шотландию.