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Регион
28 июля, 14:35

Трамп утратил интерес к переговорам с Россией по Украине

Трамп: Переговоры с РФ по Украине не приводят к результатам

Обложка © Shutterstock / FOTODO Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODO Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп сообщил, что утратил интерес к переговорам с Россией по Украине. В ответ на вопрос о возможной личной встрече с главой Российской Федерации Владимиром Путиным он отметил, что больше не хочет участвовать в обсуждениях, которые не приводят к результатам.

«Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры, — а потом на следующую ночь умирают люди», — сказал Трамп журналистам в ходе визита в Шотландию.

Трамп добавил, что не ожидал такого развития событий на Украине и надеялся на достижение мирного соглашения, однако не исключает, что это всё ещё возможно.

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Напомним, сегодня президент США заявил о сокращении срока для достижения соглашений с Россией по вопросу Украины. Ранее он предоставил Москве 50 дней до конца августа, а теперь этот срок уменьшился до 10-12 дней. Дональд Трамп выразил свою симпатию к России и её народу, отметив, что не хотел бы вводить вторичные санкции из-за конфликта на Украине. Однако, если ему не удастся договориться с Москвой о мирном урегулировании, он будет вынужден предпринять такие меры.

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Анастасия Никонорова
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