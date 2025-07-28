Лавров озвучил ключевые требования России по разрешению украинского кризиса
Лавров: Россия требует от Украины отказа от НАТО для мирного решения конфликта
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обозначил условия России для разрешения украинского конфликта, которые включают отказ Украины от членства в НАТО, прекращение расширения альянса и признание существующих реалий. Об этом он заявил на форуме «Территория смыслов».
«Никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО... И признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции», — сказал Лавров.
Дипломат также отметил, что НАТО, несмотря на данные ранее обещания и документы, уже приблизилось к российским границам.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в отличие от Первой и Второй мировых войн, когда у России были союзники, в нынешнем конфликте она осталась без военных партнёров. Поэтому, по его словам, необходимо полагаться исключительно на свои силы и избегать любых признаков уязвимости или нерешительности.