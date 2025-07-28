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Регион
28 июля, 12:08

Лавров озвучил ключевые требования России по разрешению украинского кризиса

Лавров: Россия требует от Украины отказа от НАТО для мирного решения конфликта

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обозначил условия России для разрешения украинского конфликта, которые включают отказ Украины от членства в НАТО, прекращение расширения альянса и признание существующих реалий. Об этом он заявил на форуме «Территория смыслов».

«Никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО... И признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции», — сказал Лавров.

Дипломат также отметил, что НАТО, несмотря на данные ранее обещания и документы, уже приблизилось к российским границам.

Тревожные поползновения: Лавров высказался об антироссийском курсе Европы и НАТО
Тревожные поползновения: Лавров высказался об антироссийском курсе Европы и НАТО

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в отличие от Первой и Второй мировых войн, когда у России были союзники, в нынешнем конфликте она осталась без военных партнёров. Поэтому, по его словам, необходимо полагаться исключительно на свои силы и избегать любых признаков уязвимости или нерешительности.

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Анастасия Никонорова
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