Лавров озвучил ключевые требования России по разрешению украинского кризиса

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обозначил условия России для разрешения украинского конфликта, которые включают отказ Украины от членства в НАТО, прекращение расширения альянса и признание существующих реалий. Об этом он заявил на форуме «Территория смыслов».

«Никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО... И признание тех реалий, которые закреплены в нашей Конституции», — сказал Лавров.

Дипломат также отметил, что НАТО, несмотря на данные ранее обещания и документы, уже приблизилось к российским границам.