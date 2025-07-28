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Регион
28 июля, 09:29

Лавров: Россия впервые в истории в одиночку воюет против всего Запада

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявил, что Российская Федерация впервые за свою многовековую историю вынуждена в одиночку противостоять всему Западному миру, что исключает возможность каких-либо проявлений слабости.

Он подчеркнул, что среди множества стоящих перед страной задач первостепенной является победа над противником. Министр отметил, что, в отличие от Первой и Второй мировых войн, когда у России были союзники, в текущем конфликте она лишена военных партнёров. Следовательно, по его словам, необходимо полагаться исключительно на собственные силы, не допуская ни малейшей уязвимости или нерешительности.

«Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины», — сказал он, выступая на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

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Также в ходе своей речи министр иностранных дел России высказался относительно состоявшейся недавно телефонной беседы между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном, отметив, что этот диалог не принёс никаких заметных результатов. Лавров указал, что вскоре после этого обмена мнениями глава Франции начал публично призывать к усилению давления на Российскую Федерацию с целью достижения немедленного и безусловного прекращения боевых действий.

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Николь Вербер
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