Лавров: Россия впервые в истории в одиночку воюет против всего Запада

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявил, что Российская Федерация впервые за свою многовековую историю вынуждена в одиночку противостоять всему Западному миру, что исключает возможность каких-либо проявлений слабости.

Он подчеркнул, что среди множества стоящих перед страной задач первостепенной является победа над противником. Министр отметил, что, в отличие от Первой и Второй мировых войн, когда у России были союзники, в текущем конфликте она лишена военных партнёров. Следовательно, по его словам, необходимо полагаться исключительно на собственные силы, не допуская ни малейшей уязвимости или нерешительности.

«Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины», — сказал он, выступая на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».