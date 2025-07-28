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Регион
28 июля, 09:16

Лавров: Толку от телефонного разговора Путина и Макрона было мало

Обложка © Сергей Савостьянов/ТАСС

Обложка © Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал недавний телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, заявив, что диалог не принес ощутимой пользы.

«Мы всегда открыты к диалогу — президент Путин многократно это подчеркивал, в том числе в отношении европейских стран. Макрон позвонил — Путин сразу ответил. Но, скажем прямо, толку от этого разговора было немного», — отметил Лавров, выступая на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

По его словам, после беседы французский лидер стал делать публичные заявления с призывами оказать давление на Россию, чтобы добиться немедленного прекращения огня без предварительных условий.

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Напомним, Путин и Макрон поговорили 1 июля впервые с 2022 года. Во время разговора политики обсудили ряд острых международных вопросов, включая ситуацию на Украине, обострение отношений между Ираном и Израилем, а также недавние американские удары по иранским ядерным объектам. Стороны выразили намерение продолжить общение для координации действий в отношении ближневосточного региона.

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Марина Фещенко
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