«Опыт учтён»: В Кремле рассказали о сливе Макроном деталей разговора с Путиным

Беседа между президентом РФ Владимиром Путиным и французским лидером Эмманюэлем Макроном была насыщенной и включала в себя различные оттенки. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков высказался о телефонном разговоре Путина и Макрона. Видео © Telegram / Зарубин

«Были разные интонации. Это рабочий процесс. Но, ещё раз повторяю, разговор был достаточно содержательным», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства также указал на то, что, в отличие от французской стороны, которая ранее допускала утечки информации, детали этой беседы остаются конфиденциальными. Как отметил Песков, Путин учёл предыдущий опыт общения с Макроном, когда их разговор по Минским соглашениям был слит в СМИ.