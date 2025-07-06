«Опыт учтён»: В Кремле рассказали о сливе Макроном деталей разговора с Путиным
Песков: Детали беседы Макрона и Путина пока ещё не слили, хотя такой опыт был
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Беседа между президентом РФ Владимиром Путиным и французским лидером Эмманюэлем Макроном была насыщенной и включала в себя различные оттенки. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков высказался о телефонном разговоре Путина и Макрона. Видео © Telegram / Зарубин
«Были разные интонации. Это рабочий процесс. Но, ещё раз повторяю, разговор был достаточно содержательным», — сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь главы государства также указал на то, что, в отличие от французской стороны, которая ранее допускала утечки информации, детали этой беседы остаются конфиденциальными. Как отметил Песков, Путин учёл предыдущий опыт общения с Макроном, когда их разговор по Минским соглашениям был слит в СМИ.
Напомним, телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля. Обсуждались украинский кризис, рост напряжённости между Ираном и Израилем, а также недавние американские атаки на иранские ядерные объекты. Президенты условились продолжить общение для поиска общего решения ближневосточных проблем. Макрон выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге с Путиным.