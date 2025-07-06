Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 09:42

«Опыт учтён»: В Кремле рассказали о сливе Макроном деталей разговора с Путиным

Песков: Детали беседы Макрона и Путина пока ещё не слили, хотя такой опыт был

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FLD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FLD

Беседа между президентом РФ Владимиром Путиным и французским лидером Эмманюэлем Макроном была насыщенной и включала в себя различные оттенки. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков высказался о телефонном разговоре Путина и Макрона. Видео © Telegram / Зарубин

«Были разные интонации. Это рабочий процесс. Но, ещё раз повторяю, разговор был достаточно содержательным», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства также указал на то, что, в отличие от французской стороны, которая ранее допускала утечки информации, детали этой беседы остаются конфиденциальными. Как отметил Песков, Путин учёл предыдущий опыт общения с Макроном, когда их разговор по Минским соглашениям был слит в СМИ.

«Принципы»: Лавров объяснил, почему Путин ответил на звонок Макрона
«Принципы»: Лавров объяснил, почему Путин ответил на звонок Макрона

Напомним, телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля. Обсуждались украинский кризис, рост напряжённости между Ираном и Израилем, а также недавние американские атаки на иранские ядерные объекты. Президенты условились продолжить общение для поиска общего решения ближневосточных проблем. Макрон выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге с Путиным.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar