«Принципы»: Лавров объяснил, почему Путин ответил на звонок Макрона

Российский лидер Владимир Путин принял звонок президента Франции Эмманюэля Макрона, руководствуясь принципами вежливости и открытости к диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России — по-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным, идеологическим инстинктам не отказывается от диалога», — заявил Лавров.

По словам министра, французская сторона объяснила звонок необходимостью консультаций по иранскому вопросу, что свидетельствует о признании важности взаимодействия с Москвой. Подробности беседы, добавил он, были официально изложены Кремлём, а остальные нюансы относятся к дипломатической практике.