«Принципы»: Лавров объяснил, почему Путин ответил на звонок Макрона
Лавров: Путин ответил на звонок Макрона из принципов вежливости
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Обложка © Life.ru, © TACC / EPA
Российский лидер Владимир Путин принял звонок президента Франции Эмманюэля Макрона, руководствуясь принципами вежливости и открытости к диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России — по-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным, идеологическим инстинктам не отказывается от диалога», — заявил Лавров.
По словам министра, французская сторона объяснила звонок необходимостью консультаций по иранскому вопросу, что свидетельствует о признании важности взаимодействия с Москвой. Подробности беседы, добавил он, были официально изложены Кремлём, а остальные нюансы относятся к дипломатической практике.
Впервые с 2022 года, 1 июля, состоялся телефонный разговор между Путиным и Макроном. Обсуждались украинский кризис, рост напряжённости между Ираном и Израилем, а также недавние американские атаки на иранские ядерные объекты. Президенты условились продолжить общение для поиска общего решения ближневосточных проблем. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разговор был конструктивным. Макрон выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге с Путиным.