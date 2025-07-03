На Западе Макрона уличили в желании опередить других лидеров ЕС после звонка Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил срочно связаться с российским лидером Владимиром Путиным, стремясь опередить других руководителей Евросоюза, чтобы создать образ ключевого переговорщика с Москвой. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Макрон действовал импульсивно и хотел стать первым, кто позвонит Путину, обойдя остальных лидеров ЕС.

Журналист отметил, что у европейских политиков было немного вариантов, кто мог бы решиться на такой шаг, поэтому французский президент и попытался перехватить инициативу у своих коллег.