В Кремле рассказали, о чём более двух часов Путин беседовал с Макроном
Песков: Беседа Путина и Макрона стала хорошей возможностью донести позиции
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Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном позволил им обменяться взглядами на актуальные международные вопросы. При этом инициатива провести беседу принадлежит Парижу, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Макрон был не готов говорить об условиях мира на Украине с учётом реалий на земле.
«Нет, не подавал (сигналов о готовности). Обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность довести позиции друг для друга», — рассказал представитель Кремля.
Провести беседу предложила именно французская сторона, отметил Песков. При этом президенты общались более двух часов.
Напомним, что 1 июля Макрон впервые за три года решил поговорить с Путиным. Они беседовали на тему украинского конфликта, а также затронули обострение между Израилем и Ираном. Французский политик сказал, что хочет продолжать контакты с российским коллегой. После разговора он поспешил рассказать обо всём услышанном Владимиру Зеленскому и донёс до того, что позиция Москвы по Украине остаётся неизменной.