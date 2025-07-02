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2 июля, 09:52

В Кремле рассказали, о чём более двух часов Путин беседовал с Макроном

Песков: Беседа Путина и Макрона стала хорошей возможностью донести позиции

Обложка © Life.ru, © ТАСС / EPA

Обложка © Life.ru, © ТАСС / EPA

Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном позволил им обменяться взглядами на актуальные международные вопросы. При этом инициатива провести беседу принадлежит Парижу, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Макрон был не готов говорить об условиях мира на Украине с учётом реалий на земле.

«Нет, не подавал (сигналов о готовности). Обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность довести позиции друг для друга», — рассказал представитель Кремля.

Провести беседу предложила именно французская сторона, отметил Песков. При этом президенты общались более двух часов.

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Напомним, что 1 июля Макрон впервые за три года решил поговорить с Путиным. Они беседовали на тему украинского конфликта, а также затронули обострение между Израилем и Ираном. Французский политик сказал, что хочет продолжать контакты с российским коллегой. После разговора он поспешил рассказать обо всём услышанном Владимиру Зеленскому и донёс до того, что позиция Москвы по Украине остаётся неизменной.

Александр Юнашев
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