В Кремле рассказали, о чём более двух часов Путин беседовал с Макроном

Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном позволил им обменяться взглядами на актуальные международные вопросы. При этом инициатива провести беседу принадлежит Парижу, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Макрон был не готов говорить об условиях мира на Украине с учётом реалий на земле.

«Нет, не подавал (сигналов о готовности). Обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность довести позиции друг для друга», — рассказал представитель Кремля.