«Конец блокаде»: В Испании оценили итоги разговора Макрона и Путина

Телефонный разговор между лидерами Франции и России Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным ознаменовал завершение периода затишья в контактах между европейскими лидерами и российским президентом. Об этом пишет испанская газета El País.

«Переговоры Путина и Макрона положили конец долгим «блокаде» и молчанию, которое лидеры европейских стран поддерживали в отношении президента РФ», — говорится в сообщении.