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2 июля, 17:59

«Конец блокаде»: В Испании оценили итоги разговора Макрона и Путина

El Pais: Разговор Макрона и Путина положил конец молчанию ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Телефонный разговор между лидерами Франции и России Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным ознаменовал завершение периода затишья в контактах между европейскими лидерами и российским президентом. Об этом пишет испанская газета El País.

«Переговоры Путина и Макрона положили конец долгим «блокаде» и молчанию, которое лидеры европейских стран поддерживали в отношении президента РФ», — говорится в сообщении.

В статье подчёркивается, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) в основном воздерживаются от прямых контактов с Владимиром Путиным. Исключения составляют премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Подходящее время»: Во Франции высказались о разговоре Путина и Макрона
«Подходящее время»: Во Франции высказались о разговоре Путина и Макрона

Напомним, Путин и Макрон поговорили во вторник впервые за почти три года. В ходе беседы стороны затронули темы украинского кризиса, эскалации напряжённости между Ираном и Израилем, а также недавних ударов США по иранским ядерным объектам. Лидеры договорились о дальнейших контактах для выработки единого подхода к происходящему на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры прошли в конструктивном ключе. Макрон хочет продолжать переговоры с Путиным.

Александра Мышляева
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