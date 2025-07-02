«Подходящее время»: Во Франции высказались о разговоре Путина и Макрона

Бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и французским коллегой Эмманюэлем Макроном был очень актуальным. Он отметил, что этот звонок произошёл в «подходящее время».

Напомним, Путин и Макрон поговорили во вторник впервые за почти три года. Они обсудили ситуацию на Украине, конфликты между Ираном и Израилем, а также американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры решили продолжить общение, чтобы согласовать свои позиции по ситуации на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что разговор был содержательным. Макрон хочет продолжать переговоры с Путиным.