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2 июля, 16:26

«Подходящее время»: Во Франции высказались о разговоре Путина и Макрона

Бланшмезон назвал своевременным звонок Макрона Путину

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и французским коллегой Эмманюэлем Макроном был очень актуальным. Он отметил, что этот звонок произошёл в «подходящее время».

По его словам, главной целью разговора было напомнить Москве о позиции Франции по ситуации на Украине.

«Это действительно подходящее время», — заявил Бланшмезон о телефонном разговоре двух президентов.

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Напомним, Путин и Макрон поговорили во вторник впервые за почти три года. Они обсудили ситуацию на Украине, конфликты между Ираном и Израилем, а также американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры решили продолжить общение, чтобы согласовать свои позиции по ситуации на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что разговор был содержательным. Макрон хочет продолжать переговоры с Путиным.

Анастасия Никонорова
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