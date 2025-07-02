«Подходящее время»: Во Франции высказались о разговоре Путина и Макрона
Бланшмезон назвал своевременным звонок Макрона Путину
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Бывший посол Франции в России Клод Бланшмезон заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и французским коллегой Эмманюэлем Макроном был очень актуальным. Он отметил, что этот звонок произошёл в «подходящее время».
По его словам, главной целью разговора было напомнить Москве о позиции Франции по ситуации на Украине.
«Это действительно подходящее время», — заявил Бланшмезон о телефонном разговоре двух президентов.
Напомним, Путин и Макрон поговорили во вторник впервые за почти три года. Они обсудили ситуацию на Украине, конфликты между Ираном и Израилем, а также американские удары по ядерным объектам Ирана. Лидеры решили продолжить общение, чтобы согласовать свои позиции по ситуации на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что разговор был содержательным. Макрон хочет продолжать переговоры с Путиным.