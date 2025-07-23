В МИД РФ ответили на слухи об «изоляции» Лаврова

В социальных сетях стали расходиться слухи об «изоляции» главы МИД РФ Сергея Лаврова. Но в дипведомстве опровергли данную информацию и заявили, что только за первую половину 2025 года министр провёл почти 100 встреч на разных уровнях.

«Теперь и про «изолированного» Сергея Викторовича на примере только лишь первой половины 2025 года — почти 100 встреч в различных форматах», — говорится в сообщении.