Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 07:21

В МИД РФ ответили на слухи об «изоляции» Лаврова

В МИД РФ отреагировали на слухи об изоляции Лаврова и назвали их фейком

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В социальных сетях стали расходиться слухи об «изоляции» главы МИД РФ Сергея Лаврова. Но в дипведомстве опровергли данную информацию и заявили, что только за первую половину 2025 года министр провёл почти 100 встреч на разных уровнях.

«Теперь и про «изолированного» Сергея Викторовича на примере только лишь первой половины 2025 года — почти 100 встреч в различных форматах», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что «изгои», которые живут вдали от Родины, начинают проецировать свои фобии на других. Это всеми известный в психологии механизм самозащиты сознания от реальности.

Тревожные поползновения: Лавров высказался об антироссийском курсе Европы и НАТО
Тревожные поползновения: Лавров высказался об антироссийском курсе Европы и НАТО

Ранее Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на саммите министров иностранных дел стран ШОС, который прошёл в китайском Тяньцзине. До этого Лавров встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar