Захарова: Лавров встретился с главой МИД Ирана Аракчи в Тяньцзине
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи на саммите глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Российско-иранская встреча в Тяньцзине», — написала Захарова в подписи к фото, опубликованном в её телеграм-канале.
Ранее Лавров встретился с главой МИД КНР Си Цзиньпином. Поездка российского министра в Поднебесную завершится сегодня.
В эти дни в Тяньцзине проводят встречу глав МИД стран ШОС, а 31 августа — 1 сентября там состоится саммит организации на уровне лидеров государств-членов. Сейчас в ней состоят Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.