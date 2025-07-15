Захарова: Лавров встретился с главой МИД Ирана Аракчи в Тяньцзине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи на саммите глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Российско-иранская встреча в Тяньцзине», — написала Захарова в подписи к фото, опубликованном в её телеграм-канале.

Ранее Лавров встретился с главой МИД КНР Си Цзиньпином. Поездка российского министра в Поднебесную завершится сегодня.