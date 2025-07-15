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15 июля, 07:53

Захарова: Лавров встретился с главой МИД Ирана Аракчи в Тяньцзине

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи на саммите глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Российско-иранская встреча в Тяньцзине», — написала Захарова в подписи к фото, опубликованном в её телеграм-канале.

Ранее Лавров встретился с главой МИД КНР Си Цзиньпином. Поездка российского министра в Поднебесную завершится сегодня.

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В эти дни в Тяньцзине проводят встречу глав МИД стран ШОС, а 31 августа — 1 сентября там состоится саммит организации на уровне лидеров государств-членов. Сейчас в ней состоят Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Никита Никонов
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