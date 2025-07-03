Армения захотела стать полноправным членом ШОС

Министерство иностранных дел Армении сообщило о решении страны подать заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В заявлении подчёркивается, что Ереван полностью поддерживает ключевые принципы объединения.

Напомним, Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017-м к ШОС присоединились Индия и Пакистан, а в 2022 году — Иран. Также начата процедура по предоставлению полноправного членства Белоруссии, которая пока остаётся в статусе наблюдателя.