Армения захотела стать полноправным членом ШОС
МИД Армении анонсировал подачу заявки в ШОС
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Министерство иностранных дел Армении сообщило о решении страны подать заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В заявлении подчёркивается, что Ереван полностью поддерживает ключевые принципы объединения.
«Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС», — сказано в сообщении.
В 2015 году Армения стала партнёром по диалогу ШОС.
Напомним, Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017-м к ШОС присоединились Индия и Пакистан, а в 2022 году — Иран. Также начата процедура по предоставлению полноправного членства Белоруссии, которая пока остаётся в статусе наблюдателя.
Ранее Life.ru рассказывал, что Армения решила углубить сотрудничество с Евросоюзом и сблизиться с западными странами. Ереван уже начал обсуждать с ЕС сотрудничество в оборонной сфере. Тем временем посол России предложил Еревану сделать выбор между ЕС и ЕАЭС.