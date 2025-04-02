Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 апреля, 23:00

Стало известно, с кем Россия будет выстраивать новую архитектуру безопасности в Евразии

Захарова: Россия привлечёт БРИКС и ШОС к обеспечению евразийской безопасности

Россия намерена выстраивать архитектуру евразийской безопасности в кооперации с соседями и партнёрами на континенте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. К этому процессу Москва планирует подключить членов БРИКС, Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и других объединений, таких как АСЕАН и ССАГПЗ.

«Россия будет приветствовать подключение к процессу общеконтинентального сотрудничества и стран европейской части континента при условии отказа от враждебной политики и блокового мышления», — заявила Захарова газете «Известия».

Новая архитектура станет ответом на актуальные вызовы и угрозы, которые нависают над материком, заключила дипломат.

РФ созывает встречу Совбеза ООН по «формуле Арриа»
РФ созывает встречу Совбеза ООН по «формуле Арриа»

Ранее в МИД сообщили, что европейские политики жалеют о решении отказаться от предложения Владимира Путина по безопасности. Президент России сделал его соседям ещё в конце 2021 года.

Обложка ©

Telegram / МИД России

Тимур Хингеев
  • Новости
  • БРИКС
  • одкб
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar