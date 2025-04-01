В среду, 2 апреля, Россия организует в Совете Безопасности ООН неофициальную встречу, известную как «формула Арриа». Обсуждаться будут предполагаемые преступления, совершённые украинскими войсками в Курской области. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Завтра в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по «формуле Арриа», — написал он в телеграм-канале.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о планах Москвы и Вашингтона провести очередную встречу экспертов, подобную той, что прошла в Стамбуле в конце зимы. Он подчеркнул, что для достижения прогресса в переговорах, в том числе для возобновления «зерновой сделки», необходимы не только слова, но и реальные действия.



