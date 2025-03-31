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Регион
31 марта, 07:48

В МИД рассказали, об отказе от какого предложения Путина горько пожалела Европа

Логвинов: Политики ЕС жалеют, что не приняли предложения Путина по безопасности

МИД РФ. Фото © Life.ru

МИД РФ. Фото © Life.ru

Европейские политики, находящиеся сегодня у власти, жалеют, что не приняли предложения президента РФ Владимира Путина по безопасности в конце 2021 года. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Знаю, как «задним числом» некоторые еэсовцы сожалели, что по-хамски отвергли в конце 2021 года российские предложения по вопросу евробезопасности», — сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, главная проблема в том, что представители нынешней европейской политэлиты не способны ценить то, что Европа на протяжении 80 лет живёт в мире, и даже само появление ЕС стало возможным только благодаря миру.

Дипломат подчеркнул, что конфронтационный курс ЕС а по отношению к России ведёт в тупик, но Брюссель осознает это только тогда, когда на себе испытает все негативные последствия ставки на противодействие так называемой «российской угрозе».

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А ранее спецпосланник главы США Стивен Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин не планирует захватывать Европу, и ему начинают верить сами жители ЕС.

Александра Вишнякова
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