Европейские политики, находящиеся сегодня у власти, жалеют, что не приняли предложения президента РФ Владимира Путина по безопасности в конце 2021 года. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Знаю, как «задним числом» некоторые еэсовцы сожалели, что по-хамски отвергли в конце 2021 года российские предложения по вопросу евробезопасности», — сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, главная проблема в том, что представители нынешней европейской политэлиты не способны ценить то, что Европа на протяжении 80 лет живёт в мире, и даже само появление ЕС стало возможным только благодаря миру.

Дипломат подчеркнул, что конфронтационный курс ЕС а по отношению к России ведёт в тупик, но Брюссель осознает это только тогда, когда на себе испытает все негативные последствия ставки на противодействие так называемой «российской угрозе».