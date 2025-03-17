В призывах Бербок к Трампу увидели попытку сорвать его общение с Путиным

Евросоюз явно хочет сорвать готовящиеся переговоры между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, именно поэтому глава МИД Германии Анналена Бербок требует от главы Белого дома не идти на уступки Москве и продолжать поддержку Киева. Об этом написал в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

«Европейцы всё пытаются влезть в процесс переговоров как его активные участники с целью их сорвать. Похоже, в Вашингтоне это понимают. По этой причине призывы европейцев к «слаженным действиям», скорее всего, останутся без последствий — при том условии, если на переговорах будет достигнут прогресс», — говорится в тексте.

Пушков уверен, что Трамп не станет идти на поводу у Бербок, так как «ни в грош не ставит» европейских чиновников, не отличающихся интеллектом и не представляющих собой весомую фигуру. По его словам, европейские страны нацелены на продолжение украинского конфликта, а значит Трамп не сможет достичь с ними цели по урегулированию ситуации.