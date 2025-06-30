Армения и ЕС официально начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере

Армения делает решительный шаг к Европе, открывая новую главу в сотрудничестве с Евросоюзом. Как сообщил глава МИД Арарат Мирзоян, республика и ЕС запустили официальные консультации по вопросам безопасности и обороны, стремясь укрепить взаимодействие в этой ключевой области.

По его словам, диалог направлен на углубление партнёрства, что отражает курс Еревана на сближение с Западом на фоне геополитических перемен.

Армения активно движется к сближению с Евросоюзом, что стало заметным трендом в её внешней политике. В последние годы страна предприняла ряд шагов для углубления связей с ЕС, отходя от традиционного влияния России. Напомним, в апреле 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян поставил свою подпись под законом о намерении стать членом Евросоюза. Премьер страны Никол Пашинян ранее отмечал, что ему придётся выбирать между ЕАЭС и ЕС.