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4 апреля, 14:56

Президент Армении новым законом утвердил курс на вступление в Евросоюз

Президент Армении Хачатурян подписал закон о намерении страны вступить в ЕС

Ваагн Хачатурян. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Ваагн Хачатурян. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Президент Армении Ваагн Хачатурян поставил свою подпись под законом о намерении стать членом Евросоюза. Как сообщила пресс-служба политика, Ереван давно говорил о своём желании присоединиться к ЕС и готовил для этого почву.

«Президент Армении подписал принятый Национальным собранием закон «О начале процесса вступления Республики Армения в ЕС», — сказано в заявлении.

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Напомним, Армения начала процесс вступления в ЕС. Парламент республики принял соответствующий законопроект ещё в феврале этого года. Примечательно, что Евросоюз не предлагал Армении членства, а оппозиция в Ереване назвала документ юридически несостоятельным. Законопроект может помешать армянским бизнесменам вести торговлю с соседями, в том числе с Россией.

Татьяна Миссуми
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