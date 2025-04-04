Президент Армении новым законом утвердил курс на вступление в Евросоюз

Президент Армении Ваагн Хачатурян поставил свою подпись под законом о намерении стать членом Евросоюза. Как сообщила пресс-служба политика, Ереван давно говорил о своём желании присоединиться к ЕС и готовил для этого почву.

Напомним, Армения начала процесс вступления в ЕС. Парламент республики принял соответствующий законопроект ещё в феврале этого года. Примечательно, что Евросоюз не предлагал Армении членства, а оппозиция в Ереване назвала документ юридически несостоятельным. Законопроект может помешать армянским бизнесменам вести торговлю с соседями, в том числе с Россией.