Парламент Армении проголосовал за начало процесса вступления страны в ЕС
Парламент Армении принял в I чтении законопроект о вступлении в ЕС
Национальное Собрание Армении в первом чтении приняло законопроект о процессе вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян. Инициатором проекта является общественная инициатива «Платформа демократических сил».
«За законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в ЕС проголосовали 63 депутата парламентария, против — семь. Решение принято», — заявил спикер парламента.
Также сообщается, что поддержала документ правящая фракция «Гражданский договор», в то время как депутаты оппозиционной фракции «Армения» вовсе не приняли участие в голосовании. На голосовании присутствовала другая оппозиционная сила — «Честь имею». Её участники проголосовали против.
Напомним, ранее Армения официально инициировала процесс вступления в ЕС. В Кремле отметили, что Армении вряд ли удастся одновременно состоять в двух организациях — ЕАЭС и ЕС. В ответ на это в Ереване заявили, что тщательно оценят все возможные риски выхода из ЕАЭС и только после этого примут окончательное решение.
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