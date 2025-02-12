Парламент Армении проголосовал за начало процесса вступления страны в ЕС

Национальное Собрание Армении в первом чтении приняло законопроект о процессе вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян. Инициатором проекта является общественная инициатива «Платформа демократических сил».

«За законопроект о начале процесса вступления Республики Армения в ЕС проголосовали 63 депутата парламентария, против — семь. Решение принято», — заявил спикер парламента.

Также сообщается, что поддержала документ правящая фракция «Гражданский договор», в то время как депутаты оппозиционной фракции «Армения» вовсе не приняли участие в голосовании. На голосовании присутствовала другая оппозиционная сила — «Честь имею». Её участники проголосовали против.