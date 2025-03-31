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Регион
31 марта, 10:57

Армения отказалась платить взнос в бюджет ОДКБ

Армения не будет вносить финансовый вклад в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Министерство иностранных дел республики сообщило, что Ереван официально проинформировал секретариат организации о своём решении. Отказ от выплат касается взноса за предыдущий год.

«Армения воздерживается от подписания решения «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и, соответственно, от участия в финансировании деятельности организации», — говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

В МИД Армении подчеркнули, что в соответствии с внутренними нормами ОДКБ, информация о бюджете организации не подлежит разглашению.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата. Он отметил, что Ереван не проявляет интереса к решениям, принимаемым в рамках организации. Кроме того, в Армении заявили, что просчитывают риски выхода из ЕАЭС.

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Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Наталья Демьянова
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