Армения отказалась платить взнос в бюджет ОДКБ
Армения не будет вносить финансовый вклад в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Министерство иностранных дел республики сообщило, что Ереван официально проинформировал секретариат организации о своём решении. Отказ от выплат касается взноса за предыдущий год.
«Армения воздерживается от подписания решения «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и, соответственно, от участия в финансировании деятельности организации», — говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.
В МИД Армении подчеркнули, что в соответствии с внутренними нормами ОДКБ, информация о бюджете организации не подлежит разглашению.
Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата. Он отметил, что Ереван не проявляет интереса к решениям, принимаемым в рамках организации. Кроме того, в Армении заявили, что просчитывают риски выхода из ЕАЭС.
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