Армения отказалась платить взнос в бюджет ОДКБ

Армения не будет вносить финансовый вклад в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Министерство иностранных дел республики сообщило, что Ереван официально проинформировал секретариат организации о своём решении. Отказ от выплат касается взноса за предыдущий год.

«Армения воздерживается от подписания решения «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и, соответственно, от участия в финансировании деятельности организации», — говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

В МИД Армении подчеркнули, что в соответствии с внутренними нормами ОДКБ, информация о бюджете организации не подлежит разглашению.