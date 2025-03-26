В Армении приняли законопроект о начале процесса вступления в ЕС

В среду парламент Армении завершил процесс голосования по законопроекту, касающемуся намерения страны стать частью Евросоюза. При этом стоит отметить, что само объединение не высказывало предложения о членстве, а оппозиционные силы охарактеризовали данный документ как юридически несостоятельный.

Спикер парламента Ален Симонян, подводя итоги голосования, сообщил, что 64 депутата проголосовали за принятие законопроекта, в то время как против высказались лишь семь. Таким образом, решение было утверждено в окончательном чтении. Поддержку документу оказали только представители правящей партии «Гражданский договор».