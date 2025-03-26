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Регион
26 марта, 07:13

В Армении приняли законопроект о начале процесса вступления в ЕС

Парламент Армении в окончательном чтении принял законопроект о вступлении в ЕС

В среду парламент Армении завершил процесс голосования по законопроекту, касающемуся намерения страны стать частью Евросоюза. При этом стоит отметить, что само объединение не высказывало предложения о членстве, а оппозиционные силы охарактеризовали данный документ как юридически несостоятельный.

Спикер парламента Ален Симонян, подводя итоги голосования, сообщил, что 64 депутата проголосовали за принятие законопроекта, в то время как против высказались лишь семь. Таким образом, решение было утверждено в окончательном чтении. Поддержку документу оказали только представители правящей партии «Гражданский договор».

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Напомним, ранее Армения официально начала путь в ЕС. Правительство страны одобрило проект решения о начале процесса вступления в Евросоюз, а парламент принял соответствующий законопроект. В Кремле отметили, что страна вряд ли сможет быть членом сразу двух организаций — ЕАЭС и ЕС. Тогда в Ереване заявили, что просчитают все возможные риски выхода из организации, а позже спикер парламента страны подчеркнул, что Армения не готова покинуть ЕАЭС, так как членство в организации даёт стране экономические выгоды.

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Shutterstock / FOTODOM / esfera

Оксана Попова
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