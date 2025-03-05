Посол России предложил Армении сделать выбор между ЕС и ЕАЭС

Армении придётся сделать выбор между членством в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе, заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

По его словам, эффект от сотрудничества Еревана с ЕС — это вопрос будущего, а сотрудничество с ЕАЭС уже является одним из ключевых факторов экономического развития Армении.