Посол России предложил Армении сделать выбор между ЕС и ЕАЭС
Армении придётся сделать выбор между членством в Евразийском экономическом союзе и Европейском союзе, заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.
«С самого начала российская сторона четко обозначила свою позицию: либо ЕС, либо ЕАЭС, быть в обоих невозможно. И это не позиция российской стороны, а вопрос объективной реальности, поскольку государство не может быть членом двух таможенных союзов одновременно», — отметил дипломат в интервью порталу 24News.
По его словам, эффект от сотрудничества Еревана с ЕС — это вопрос будущего, а сотрудничество с ЕАЭС уже является одним из ключевых факторов экономического развития Армении.
Напомним, ранее Армения официально начала путь в ЕС. Правительство страны одобрило проект решения о начале процесса вступления в Евросоюз, а парламент принял соответствующий законопроект. В Кремле отметили, что страна вряд ли сможет быть членом сразу двух организаций — ЕАЭС и ЕС. Тогда в Ереване заявили, что просчитают все возможные риски выхода из организации, а позже спикер парламента страны подчеркнул, что Армения не готова покинуть ЕАЭС, так как членство в организации даёт стране экономические выгоды.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ