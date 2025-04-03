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3 апреля, 07:39

В МИД РФ рассказали об откровенном диалоге с Ереваном по вступлению Армении в ЕС

Галузин: Россия и Армения обсуждают все важные вопросы в откровенном диалоге

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что Москва и Ереван ведут обсуждение всех актуальных вопросов в атмосфере открытости. Это заявление прозвучало на фоне принятия парламентом Армении законопроекта о намерении страны вступить в Евросоюз, передаёт РИА «Новости».

«Мы с Арменией союзники, стратегические партнёры. Поэтому мы в атмосфере откровенности и доверительности обсуждаем все актуальные вопросы нашей повестки дня», — ответил он на вопрос, просил ли МИД России Ереван разъяснить ситуацию с одобрением парламентом Армении вступления в Евросоюз.

Стоит отметить, что Евросоюз не предлагал Армении членства, а оппозиция в Ереване назвала документ о вступлении страны в ЕС юридически несостоятельным.

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Ранее сообщалось, что Армения начала процесс вступления в ЕС. Правительство страны одобрило проект решения, а парламент принял соответствующий законопроект. Позднее представительный орган страны в окончательном чтении принял законопроект о начале присоединения к ЕС.

Ольга Сливченко
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