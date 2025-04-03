В МИД РФ рассказали об откровенном диалоге с Ереваном по вступлению Армении в ЕС
Галузин: Россия и Армения обсуждают все важные вопросы в откровенном диалоге
Фото © Life.ru
Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что Москва и Ереван ведут обсуждение всех актуальных вопросов в атмосфере открытости. Это заявление прозвучало на фоне принятия парламентом Армении законопроекта о намерении страны вступить в Евросоюз, передаёт РИА «Новости».
«Мы с Арменией союзники, стратегические партнёры. Поэтому мы в атмосфере откровенности и доверительности обсуждаем все актуальные вопросы нашей повестки дня», — ответил он на вопрос, просил ли МИД России Ереван разъяснить ситуацию с одобрением парламентом Армении вступления в Евросоюз.
Стоит отметить, что Евросоюз не предлагал Армении членства, а оппозиция в Ереване назвала документ о вступлении страны в ЕС юридически несостоятельным.
Ранее сообщалось, что Армения начала процесс вступления в ЕС. Правительство страны одобрило проект решения, а парламент принял соответствующий законопроект. Позднее представительный орган страны в окончательном чтении принял законопроект о начале присоединения к ЕС.