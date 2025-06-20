Армению может закрыть небо для российских самолётов при вступлении в ЕС
Оверчук заявил, что Армения может закрыть небо самолётам РФ из-за евроинтеграции
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Армения будет вынуждена закрыть воздушное пространство для российских самолётов, если евроинтеграция страны продолжится. Об этом сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук на бизнес-диалоге «Россия-Армения» в ходе ПМЭФ, подчеркнув, что у Еревана не будет выбора, так как требованиям ЕС придётся подчиняться.
«У нас сейчас с Евросоюзом нет авиационного сообщения. У Евросоюза закрыто небо для пролёта российских воздушных судов. Армения тоже закроет небо? Ну, если вы вступаете в Евросоюз, то да, потому что вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и вы закроете небо, и у вас выбора не будет», — пояснил он.
Напомним, в апреле 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян поставил свою подпись под законом о намерении стать членом Евросоюза. Премьер страны Никол Пашинян ранее отмечал, что ему придётся выбирать между ЕАЭС и ЕС.