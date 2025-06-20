Армению может закрыть небо для российских самолётов при вступлении в ЕС

Армения будет вынуждена закрыть воздушное пространство для российских самолётов, если евроинтеграция страны продолжится. Об этом сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук на бизнес-диалоге «Россия-Армения» в ходе ПМЭФ, подчеркнув, что у Еревана не будет выбора, так как требованиям ЕС придётся подчиняться.