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12 февраля, 10:39

«Суверенное право»: В Кремле оценили решение Армении о начале вступления в ЕС

Песков: Ориентация Армении на Евросоюз является её суверенным правом

Проевропейские политики в Армении убеждены, что ориентируясь на Евросоюз, они гарантировано принесут дивиденды стране и народу. Подобные решения являются суверенным правом Еревана, однако важно уточнить, насколько обоюдно данное желание, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По всей видимости, в Армении есть определённые политические силы, которые считают, что ориентирование на Евросоюз при отсутствии чёткого понимания, заинтересован ли в этом сам ЕС, даст какие-то дополнительные дивиденды для самой страны и для интересов народа этой страны. Это суверенное право Армении», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что непосредственно народ Армении должен разобраться, является ли вступление страны в ЕС обоюдным желанием, и как к этому относятся сами европейцы. Важно также учитывать, что государства, желающие присоединиться к ЕС, выстраиваются в огромные очереди, в то время как Ереван получает очевидные дивиденды от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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Ранее парламент Армении принял в I чтении законопроект о вступлении в ЕС. В поддержку документа проголосовали 63 депутата, против — семь. 

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Shutterstock / esfera

Мария Любицкая
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