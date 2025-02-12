Проевропейские политики в Армении убеждены, что ориентируясь на Евросоюз, они гарантировано принесут дивиденды стране и народу. Подобные решения являются суверенным правом Еревана, однако важно уточнить, насколько обоюдно данное желание, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По всей видимости, в Армении есть определённые политические силы, которые считают, что ориентирование на Евросоюз при отсутствии чёткого понимания, заинтересован ли в этом сам ЕС, даст какие-то дополнительные дивиденды для самой страны и для интересов народа этой страны. Это суверенное право Армении», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что непосредственно народ Армении должен разобраться, является ли вступление страны в ЕС обоюдным желанием, и как к этому относятся сами европейцы. Важно также учитывать, что государства, желающие присоединиться к ЕС, выстраиваются в огромные очереди, в то время как Ереван получает очевидные дивиденды от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).