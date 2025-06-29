«Не въездной»: Российского экс-сенатора Клинцевича депортировали из Армении

Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал об инциденте в ереванском аэропорту, где пограничные службы Армении отказали ему во въезде в страну. Об этом пишет kp.ru.

Клинцевич подчеркнул, что его визит носил исключительно частный характер и не предполагал каких-либо официальных мероприятий. Он прибыл в Ереван для частной встречи с людьми, которые помогали ему в установке памятника ветеранам Афганистана, и планировал вернуться в Москву в субботу, однако вынужден был улететь обратно уже в ночь на пятницу.

«Пограничники мне сказали, что я не въездной», — отметил экс-сенатор.