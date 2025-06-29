«Не въездной»: Российского экс-сенатора Клинцевича депортировали из Армении
Российского экс-сенатора Франца Клинцевича отказались пустить в Армению
Франц Клинцевич. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал об инциденте в ереванском аэропорту, где пограничные службы Армении отказали ему во въезде в страну. Об этом пишет kp.ru.
Клинцевич подчеркнул, что его визит носил исключительно частный характер и не предполагал каких-либо официальных мероприятий. Он прибыл в Ереван для частной встречи с людьми, которые помогали ему в установке памятника ветеранам Афганистана, и планировал вернуться в Москву в субботу, однако вынужден был улететь обратно уже в ночь на пятницу.
«Пограничники мне сказали, что я не въездной», — отметил экс-сенатор.
Армения ранее выдвинула ультиматум в адрес России и других государств, входящих в ОДКБ. В случае, если члены этой организации не сделают политического заявления касательно вооружённых атак Азербайджана на армянские земли в 2021 и 2022 годах, Ереван готов рассмотреть «окончательное решение» о своём участии в Организации Договора о коллективной безопасности.