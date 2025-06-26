Армения предъявила ультиматум России и другим странам ОДКБ
Замглавы МИД Армении Костанян: Мы ждём заявлений ОДКБ по Азербайджану
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Армения готова принять «окончательное решение» по участию в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если члены объединения, включая Россию, не выступят с политическим заявлением по поводу вооружённых нападений Азербайджана на армянскую территорию в 2021 и 2022 годах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.
«Мы говорим об ОДКБ уже не намёками, а прямым текстом: так долго продолжаться не может. Если наши партнёры, в том числе Российская Федерация, не обозначат свою позицию в отношении атак на суверенную территорию Армении, мы примем окончательные решения», — подчеркнул дипломат.
Костанян уточнил, что республика остаётся членом Евразийского экономического союза и продолжает развивать сотрудничество с ЕС. При необходимости, добавил он, будут приняты и решения, касающиеся этих организаций. Но о каких именно шагах идёт речь, армянский дипломат не уточнил.
Ранее, в феврале 2024 года, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия республики в ОДКБ. По его словам, возвращение в организацию становится всё менее вероятным и «точка невозврата» уже пройдена. В ответ российская сторона обвинила Запад в оказанном давлении: замглавы МИД РФ Михаил Галузин, да и другие мировые дипломаты и политики, пришли к выводу, что западные партнёры подтолкнули Ереван к выходу из ОДКБ, а глава МИД Сергей Лавров называл заявления Пашиняна о «предательстве» Армении безосновательными.