Армения предъявила ультиматум России и другим странам ОДКБ

Армения готова принять «окончательное решение» по участию в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если члены объединения, включая Россию, не выступят с политическим заявлением по поводу вооружённых нападений Азербайджана на армянскую территорию в 2021 и 2022 годах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

«Мы говорим об ОДКБ уже не намёками, а прямым текстом: так долго продолжаться не может. Если наши партнёры, в том числе Российская Федерация, не обозначат свою позицию в отношении атак на суверенную территорию Армении, мы примем окончательные решения», — подчеркнул дипломат.

Костанян уточнил, что республика остаётся членом Евразийского экономического союза и продолжает развивать сотрудничество с ЕС. При необходимости, добавил он, будут приняты и решения, касающиеся этих организаций. Но о каких именно шагах идёт речь, армянский дипломат не уточнил.