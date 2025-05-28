Главы Минобороны ОДКБ одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы
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Главы Министерств обороны государств Организации Договора о коллективной безопаности (ОДКБ) согласовали план военного сотрудничества на период с 2026 по 2030 годы. Об этом сообщили в пресс-службы МО Киргизии.
«28 мая 2025 года в Бишкеке состоялось заседание Совета министров обороны государств — членов ОДКБ. В ходе заседания рассмотрен и одобрен план развития военного сотрудничества государств — членов ОДКБ на 2026–2030 годы», — сказано в публикации киргизского военного ведомства.
На заседании глав МО ОДКБ поднимался вопрос украинского конфликта. Представляющий Россию министр обороны Андрей Белоусов обвинил Киев в игнорировании действий Москвы по продолжению дипломатического процесса, инициированного в 2022 году для мирного разрешения кризиса.