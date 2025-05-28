Белоусов обсудил с министрами обороны ОДКБ, как Украина мешает установить мир
Министр обороны Белоусов: Украина не реагирует на готовность России к диалогу
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ обвинил Украину в игнорировании шагов Москвы к возобновлению начатого в 2022 году диалога для урегулирования конфликта.
«Россия неоднократно выражала готовность к возобновлению начатого в 2022 году диалога с украинской стороной для урегулирования конфликта. Соблюдала объявленный в марте мораторий на удары по энергетическим объектам», — напомнил Белоусов.
Он заметил, что Россия объявила перемирие на период празднования Дня Победы и честно его придерживалась, но Киев все вышеперечисленные шаги Москвы проигнорировал.
Министр обороны подтвердил, что на переговорах 16 мая в Стамбуле делегации России и Украины «договорились об обмене пленными, подготовке предложений по возможному прекращению огня и продолжении переговоров». Обмен прошёл в три этапа. 23 мая украинская сторона передала 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были и жители приграничных районов. В ответ Россия освободила аналогичное количество украинских военнослужащих и мирных граждан. 24 мая Москве передали 307 военнослужащих ВС РФ, находившихся в плену на подконтрольных Киеву территориях. Третий этап состоялся 25 мая, по его итогам 303 военнопленных были переданы с каждой стороны. Всего в рамках обмена Россия и Украина произвели передачу военных по формуле «1000 на 1000».