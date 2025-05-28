Белоусов обсудил с министрами обороны ОДКБ, как Украина мешает установить мир

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ обвинил Украину в игнорировании шагов Москвы к возобновлению начатого в 2022 году диалога для урегулирования конфликта.

«Россия неоднократно выражала готовность к возобновлению начатого в 2022 году диалога с украинской стороной для урегулирования конфликта. Соблюдала объявленный в марте мораторий на удары по энергетическим объектам», — напомнил Белоусов.