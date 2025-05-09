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Регион
9 мая, 17:23

«Подставила плечо»: Лидерам ОДКБ напомнили о роли КНДР в защите России

Обозреватель Первушин: Только КНДР подставила плечо России

Офицеры ВС КНДР на Параде Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Офицеры ВС КНДР на Параде Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Только КНДР подставила плечо России, когда возникла необходимость оборонять нашу территорию от украинских оккупантов, обратил внимание политический обозреватель Борис Первушин. Он сыронизировал в эфире радио Sputnik, что лидерам ОДКБ на Параде Победы было бы проще без Ким Чен Ына.

«Насчёт Ким Чен Ына — нашим партнёрам по ОДКБ будет как раз чуть-чуть проще без него. А то он был бы таким живым напоминанием, что действительно Северная Корея — единственная, кто подставила плечо. Хотя у нас вроде как есть военный блок», — отметил эксперт.

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Напомним, ранее КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку бойцов «священной миссией», которая укрепит дружбу двух стран. Кроме того, в Госдуме допустили подготовку солдат КНДР к новым задачам в зоне СВО.

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Борис Эльфанд
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