«Подставила плечо»: Лидерам ОДКБ напомнили о роли КНДР в защите России

Только КНДР подставила плечо России, когда возникла необходимость оборонять нашу территорию от украинских оккупантов, обратил внимание политический обозреватель Борис Первушин. Он сыронизировал в эфире радио Sputnik , что лидерам ОДКБ на Параде Победы было бы проще без Ким Чен Ына.

«Насчёт Ким Чен Ына — нашим партнёрам по ОДКБ будет как раз чуть-чуть проще без него. А то он был бы таким живым напоминанием, что действительно Северная Корея — единственная, кто подставила плечо. Хотя у нас вроде как есть военный блок», — отметил эксперт.