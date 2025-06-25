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25 июня, 09:56

Кремль отреагировал на слова Пашиняна о попытке госпереворота в Армении

Песков: Предотвращение госпереворота является внутренним делом Армении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Утверждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о предотвращённой попытке государственного переворота являются исключительно внутренним вопросом Еревана. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело, безусловно, Армении, мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы в Армении сохранялась законность, спокойствие, чтобы Армения была процветающей, стабильной страной, дружественной России», — отметил представитель Кремля.

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Напомним, в последнее время в Армении обострилось противостояние между Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Также премьер-министр опубликовал на своей странице материал с провластного портала Civic.am, в котором утверждалось о готовящемся «захвате власти». Он лично назвал этот план «попыткой переворота мерзавцев», выражая своё негативное отношение к предполагаемым заговорщикам.

Мария Любицкая
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