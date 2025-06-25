Кремль отреагировал на слова Пашиняна о попытке госпереворота в Армении

«Это внутреннее дело, безусловно, Армении, мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы в Армении сохранялась законность, спокойствие, чтобы Армения была процветающей, стабильной страной, дружественной России», — отметил представитель Кремля.

Напомним, в последнее время в Армении обострилось противостояние между Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Также премьер-министр опубликовал на своей странице материал с провластного портала Civic.am, в котором утверждалось о готовящемся «захвате власти». Он лично назвал этот план «попыткой переворота мерзавцев», выражая своё негативное отношение к предполагаемым заговорщикам.