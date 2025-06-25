Пашинян заявил о срыве попытки «Священной борьбы» захватить власть в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о пресечении масштабного заговора с целью насильственного захвата власти. Политик утверждает, что спецслужбы страны нейтрализовали хорошо организованную преступную группу, планировавшую серию терактов и дестабилизацию обстановки.

«Правоохранительные органы предотвратили крупный и хитрый план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации Республики Армения и захвату власти», — написал он в соцсетях.

Сотрудники СК Армении в настоящее проводят обыски в резиденции архиепископа Баграта Галстаняна — лидера оппозиционного движения «Священная борьба». Основанием для оперативных мероприятий стали обвинения в подготовке террористических актов с целью насильственного захвата власти.

Следователи утверждают, что группа Галстаняна якобы уже завербовала 1000 человек, закупила оружие и изучила инфраструктуру Еревана. План предусматривал одновременные атаки с последующей блокадой силовых структур. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к захвату власти и террористической деятельности.

При этом соратник архиепископа, депутат парламента Гарник Даниелян назвал обвинения в адрес Галстаняна сфабрикованными.