Пашинян хочет предъявить свой пенис главе Армянской церкви
Пашинян захотел развеять слухи об обрезании перед Католикосом Гарегином II
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил главу Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II на личную встречу в ответ на сделанное в его адрес заявление насчёт обрезания. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Я готов встретиться с Ктриджем Нерсисяном (мирское имя Гарегина II) и его представителем, чтобы развеять этот миф», — написал глава правительства.
Кроме того, Пашинян в очередной раз обратился к церковному лидеру с просьбой прояснить, не нарушал ли тот обет безбрачия, обязательный для духовенства.
Открытый конфликт между Пашиняном и Армянской апостольской церковью продолжается с мая. Премьер-министр обвиняет церковную верхушку в формировании наследственной системы передачи имущества и влияния, что, по его словам, противоречит религиозным канонам. Также стороны расходятся во взглядах на урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
С критикой действий правительства в адрес Армянской Апостольской церкви ранее вступил известный бизнесмен Самвел Карапетян. По этой причине силовики пытались его задержать, но дом предпринимателя оперативно окружили сотни граждан, не позволившие увести его силой. По итогу предприниматель сам вышел к силовикам, чтобы предотвратить столкновения. Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти и доставили в армянский Следком.