Пашинян хочет предъявить свой пенис главе Армянской церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил главу Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II на личную встречу в ответ на сделанное в его адрес заявление насчёт обрезания. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Я готов встретиться с Ктриджем Нерсисяном (мирское имя Гарегина II) и его представителем, чтобы развеять этот миф», — написал глава правительства.

Кроме того, Пашинян в очередной раз обратился к церковному лидеру с просьбой прояснить, не нарушал ли тот обет безбрачия, обязательный для духовенства.